Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre yurdun güney ve batısında sıcaklık, 4 ilâ 6 derece düşüyor. 7 bölgemizde de bugün sağanak yağış var. Meteoroloji, 13 kent için "sarı" alarm vererek uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz'de ise sabah saatlerinde sis etkili olacak. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
13 İLİMİZ İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye."
MARMARA VE KARADENİZ İÇİN "SİS" UYARISI
Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 4 İLÂ 6 DERECE AZALACAK
Hava sıcaklığının ise güney ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM tarafından son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle:
ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor
İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
KOCAELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağış bekleniyor
BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu kuvvetli sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, Yağışların, sabah ve akşam saatlerinde olması bekleniyor
MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor