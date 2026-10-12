Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13 İLİMİZ İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye."

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MARMARA VE KARADENİZ İÇİN "SİS" UYARISI

Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 4 İLÂ 6 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının ise güney ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM tarafından son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle:

ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor

İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

KOCAELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağış bekleniyor

BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MANİSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu kuvvetli sağanak yağışlı

ÇANKIRI: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu

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SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı

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DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, Yağışların, sabah ve akşam saatlerinde olması bekleniyor

MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor