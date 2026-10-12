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        Haberler Gündem Hava Durumu Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!

        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre yurdun güney ve batısında sıcaklık, 4 ilâ 6 derece düşüyor. 7 bölgemizde de bugün sağanak yağış var. Meteoroloji, 13 kent için "sarı" alarm vererek uyarıda bulundu. Marmara ve Karadeniz'de ise sabah saatlerinde sis etkili olacak. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:01 Güncelleme:
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        Sıcaklık 4-6 derece düşüyor! 13 kent için "sarı" alarm... Meteoroloji saat verdi!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu (Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        13 İLİMİZ İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Yağışların, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman, Kilis ve Osmaniye."

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        MARMARA VE KARADENİZ İÇİN "SİS" UYARISI

        Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK 4 İLÂ 6 DERECE AZALACAK

        Hava sıcaklığının ise güney ve batı kesimlerde 4 ilâ 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM tarafından son dakika hava durumu verilerine göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle:

        ANKARA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor

        İZMİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor

        KOCAELİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağış bekleniyor

        BURSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MANİSA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 27, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu kuvvetli sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu

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        SAMSUN: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, gün boyu sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, Yağışların, sabah ve akşam saatlerinde olması bekleniyor

        MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, yarın sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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