Elinde poşetlerle evine gidiyordu... 2 çocuk annesinin trajik sonu
Erzurum'da, 2 çocuk annesi 47 yaşındaki Elif Kaya, elindeki poşetlerle evine giderken 27 yaşındaki E.Ö.'nün kullandığı çöp kamyonu manevra yapmaya başladı. E.Ö. yönetimindeki kamyonun altında kalan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü, gözaltına alındı
Erzurum'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.
ELİNDE POŞETLERLE YÜRÜYORDU
Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada, elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Elif Kaya'ya (47) çarptı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
DHA'daki habere göre kamyonun altında kalan Kaya için çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elif Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kaya’nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kamyon şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.