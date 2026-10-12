Erzurum'da yürek yakan kaza, dün öğle saatlerinde Aziziye ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi.

ELİNDE POŞETLERLE YÜRÜYORDU

Aziziye Belediyesi'ne ait, E.Ö. (27) yönetimindeki çöp kamyonu, manevra yaptığı sırada, elinde poşetlerle önünden geçen 2 çocuk annesi Elif Kaya'ya (47) çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

DHA'daki habere göre kamyonun altında kalan Kaya için çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Elif Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Kaya’nın yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

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CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya'nın cansız bedeni, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kamyon şoförü E.Ö. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.