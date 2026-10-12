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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobilde talep yerli modellere kayıyor

        Otomobilde talep yerli modellere kayıyor

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026'nın ilk 9 ayına ilişkin verileri açıkladı. OSD verilerine göre, 2026'nın ilk 9 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 6, otomobil üretimi yüzde 17 geriledi. Toplam pazar da yüzde 13 düşerek 832 bin 521 adede indi. Ocak-eylül döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithal otomobil satışları yüzde 23 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 2 oranında arttı

        Giriş: 12 Ekim 2026 - 07:08 Güncelleme:
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        Yerli otomobiller vites yükseltti

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ocak-eylül dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

        Buna göre, yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 geriledi ve 971 bin 159 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 17 azalarak 528 bin 366 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 986 bin 584 adedi buldu.

        Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, hafif ticari araç grubunda yüzde 13, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 7 arttı.

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        Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti.

        Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 62, kamyon grubunda yüzde 59, otobüs-midibüs grubunda yüzde 67 ve traktörde yüzde 27 seviyesinde gerçekleşti.

        İHRACAT 31 MİLYAR DOLARI AŞTI

        Yılın ilk 9 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 11 gerileyerek 685 bin 671 adet olarak gerçekleşti.

        Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 9 bin 381 adet olarak gerçekleşti.

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        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2026’nın ilk 9 aylık döneminde yüzde 17 ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu.

        Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ilk 9 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 31,1 milyar dolara ulaştı.

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 8 gerileme ile 7,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,2, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 3,7 oranında arttı.

        YERLİ ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

        2026’nın ilk 9 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 832 bin 521 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 15 oranında gerileme yaşadı ve 627 bin 977 adet oldu.

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        Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarında yüzde 7 gerileme yaşandı.

        2026 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomobil satışları yüzde 15, ithal otomobil satışları yüzde 23 azalırken, yerli otomobil satışları yüzde 2 oranında arttı.

        Ocak-Eylül döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 76 olarak gerçekleşti.

        2026 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları

        yüzde 5 ve ithal hafif ticari araç satışları yüzde 9 oranlarında azalırken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 11 oranında arttı.

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        #haberler
        #OSD
        #üretim
        #otomotiv
        #otomobil
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