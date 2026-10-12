Dilhan Divrikli, Mister Global 2026'da dünya birincisi oldu
Tayland'da düzenlenen Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcilerini geride bırakarak dünya birincisi oldu ve Mister Global 2026 ünvanını kazandı
Uluslararası erkek güzellik yarışmalarının prestijli organizasyonlarından biri olan ve 2014 yılından bu yana Tayland'da düzenlenen Mister Global yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, dünya birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirilen büyük finalde, dünyanın dört bir yanından gelen adaylar podyumda birincilik mücadelesi verdi.
Yaklaşık 10 gün süren kamp dönemi boyunca çeşitli etkinlik, sunum ve değerlendirme aşamalarından geçen yarışmacılar, final gecesinde sahne performanslarıyla jüri karşısına çıktı.
Jüri değerlendirmeleri sonucunda Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte son üçe kalan Dilhan Divrikli, sergilediği performansla rakiplerini geride bırakarak Mister Global 2026 ünvanının sahibi oldu.
Daha önce Türkiye'de düzenlenen modellik yarışmalarında da dereceleri bulunan Divrikli; Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle köklü aile bağlarına sahip olup yaşamını Belçika'nın başkenti Brüksel'de sürdürüyor. Dört dil konuşabildiği belirtilen Divrikli'nin modelliğin yanı sıra oyunculukla da ilgilendiği ve gelecekte profesyonel oyunculuk kariyeri hedeflediği öğrenildi.