Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
İstanbul'un lüks semtlerinden Nişantaşı'ndaki bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Nişantaşı'nda dün akşam saatlerinde de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgili bulunmayan 1'i Rus vatandaşı 5 kişi yaralanmıştı. Her iki silahlı saldırı olayının görüntüleri ortaya çıktı.
Şişli Nişantaşı'nda bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi.
Vali Konağı Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında husumetli oldukları öğrenilen F.Ü. ve Ahmet Ejder Ö. (49) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ahmet Ejder Ö. silahla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu husumetlisi F.Ü. ve olayla ilgisi olmayan E.D., H.D., S.G. ve A.G. yaralandı. Rus vatandaşının sırtından, diğer 4 kişinin ise bacaklarından yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahla ateş açan Ahmet Ejder Ö.'yü gözaltına alarak emniyete götürürken olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.
Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
SİLAHLI KAVGA VE PANİK ANLARI KAMERADA
Silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, tartışan husumetli iki kişiyi önce yanındakiler ayırıyor. Kişilerden biri silahını çekerek husumetlisinin üstüne koşuyor ve çevrede panik yaşanıyor. Olay yerine gelen polis, silahını çekerek şüpheliyi yere yatırıyor.
NİŞANTASI'NDA YİNE SİLAHLAR ATEŞLENDİ
Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde iki gün önce 5 kişinin yaralandığı saldırının ardından bu kez de bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı.
Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi.
Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekibinin restoran girişinde ve önünde yaptığı incelemelerde mermilerin restoranın dış cephesine isabet ettiği tespit edildi.
Polis saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aynı restorana iki gece önce de kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştu.