Mustafa Denizli: Sara Galatasaray'ın en iyisi!

Türkiye'nin efsane yorumcularından Mustafa Denizli, HT Spor'da "Köşe Vuruşu" programında Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Maçın ardından HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Mustafa Denizli'ye "Kasımpaşa ve RFS maçlarından sonra 'aman skoru tutalım' gördünüz mü?" sorusunu sordu.

İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:

Çok net bir şekilde gördük. Bu saha içinde ve dışında psikolojik olarak normaldir. 2-0 ve 3-0'dan maç kazanamıyorsan, bu düşünce aklında vardır. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu görüntüsünü yadırgamamak lazım. Alanya kötü oynadı, G.Saray daha farklı kazanabilirdi. O kadar çok boş alanda topla buluştular ki... Alanya takım savunmasını yapar gibi gözüktü ama paylaşımları çok zayıftı. Buna rağmen onların da birkaç tane pozisyonu vardı. G.Saray'ın bazı vuruşlarında da isabet yoktu, bazıları da kalecinin üstüne gitti.