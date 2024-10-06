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        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversite sistemi değişiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Kurul tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:13
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        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
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        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında "Üniversite sistemi değişiyor" haberleri üzerine açıklama yaptı.

        Haberin gerçeği yansıtmadığı, Kurul tarafından yürütülen böyle bir çalışmanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanlığında Kurul'un yaptığı sunumda yükseköğretim hayatının üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülen ihtisaslaşma programını uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konularının ele alındığı kaydedildi.

        Toplantıda ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar ve üyeler tarafından gelecek 30 yılda dünyada ve Türkiye'de yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulunun geleceğe yönelik vizyonuna ilişkin hazırlıkları ve projeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Toplantının gelecek günlerde devam ettirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde haberde bahsi geçen konular yer almamıştır. Yükseköğretim Kurulunu yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        #yök
        #üniversite
        #sınav
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