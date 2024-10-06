SHOW TV'nin dizileri Türkiye'nin panoraması
Türkiye'de dizi yayınlarının başlamasının 50'nci yılındayız. 50 yılda gelinen noktada; ABD ve İngiltere ile birlikte dizi ihracatında ilk 3 sırayı paylaşıyoruz. SHOW TV'nin dizileri; Türkiye ve yurt dışında izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Bunun ana nedeni; Türkiye'nin panoramasını yansıtması
Hollywood'un ABD'nin tanıtımına ve ekonomisine olan katkısı malum..
Büyük stüdyo filmleri, küçük bütçeli filmler ve bağımsız filmler olmak üzere yılda; ortalama 600 - 800 arasında film üretiliyor.
Çoğu büyük bütçeli olmak üzere yaklaşık 200 film, tüm dünyada gösterime giriyor.
Yaklaşık 10 tanesi, milyar dolarlık hasılat elde ediyor.
Yaklaşık 50 tanesinin hasılatı 100 milyon dolar ila 500 milyon dolar arasında değişiyor.
Küresel boyutta sinemalarda gösterime giremeyen filmler, dijital platformlarda ve 150'den fazla ülkenin televizyon kanallarında yayınlanıyor.
'Inside Out 2', bu yılın milyar dolar hasılata ulaşan Hollywood yapımı filmlerden biri. Filmin küresel hasılatı; 1 milyar 700 milyon doları geçti.
Sonuç olarak; ABD'de üretilen 600 - 800 filmin tamamına yakın, dünya genelinde izleniyor.
Hal böyle olunca da filmler, ülkenin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlıyor.
ABD, sinema filmlerinin yanı sıra TV dizilerinde de küresel bir güç...
Sinema filmleri gibi TV dizilerinin de ekonomiden, tanıtıma kadar ABD'ye önemli bir katkısı bulunuyor.
'Game of Thrones', yayınlandığı 2011 - 2019 arasında dünyanın en çok izlenen dizisi olurken ilk bölümünden itibaren TV kanalının gelirini 5 katına çıkardı.
✓ Tarihin En Uzun Süre Yayınlanan Dizisi
Günlük olarak yayınlanan; 'The Guiding Light'...
1937'de radyoda yayınlanmaya başladı.
1952 - 2009 arasında ise televizyonda.
Radyo yayınından itibaren 72, TV yayınından itibaren 57 yıllık yayın hayatı olan dizinin bölüm sayısı; 18.262...
Bize gelecek olursak;
2024; Türk televizyonculuğunda dizi kariyerinin 50'nci yılı...
Yayınlanan ilk Türk dizisi, Anadolu'dan Ankara'ya göç eden 'Nuri Kantar' ve ailesinin büyük şehrin kurallarına ayak uydururken, kendi geleneklerinden uzak kalmama çabasını hikâye edinen, 1974'te TRT'de yayınlanmaya başlanan 'Kaynanalar'...
14 sezonda 314 bölüm yayınlanan 'Kaynanalar'ı Tekin Akmansoy ile kızı Arzu Akmansoy yönetirken, başrolleri; Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner, Sermin Hürmeriç ve Sezai Aydın paylaştı.
Türkiye'de 6 televizyon kanalı, 'Prime time' olarak tanımlanan günün saat 18.00 - 23.59 arasındaki bölümünde dizi yayınlıyor.
Türkiye, sinema konusunda olamasa da dizi konusunda ekonomiden, tanıtıma kadar birçok yönden muazzam bir güç haline geldi.
Zira; dizilerin, ülke turizmine olan katkısını biliyoruz.
Zaman zaman yapılan anketlerde; yabancı turistlerin Türkiye'de tatil yapma kararında izledikleri Türk dizilerinin etkisi olduğu sonucu ortaya çıktı.
Ayrıca; yurt dışından birçok dizinin setine turlar düzenlendiğine şahit olduk - oluyoruz.
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'
• Türkiye’nin dizi ihracatı, 1975 yapımı 'Aşk-ı Memnu'nun 1981'de Fransa’ya satılmasıyla başladı.
• Türkiye, dizi ihracatında ilk 3 sırayı ABD ve İngiltere ile paylaşıyor.
• 2024 sonunda; Türk dizilerinin ihracatının 1 milyar doları aşması bekleniyor.
'Sandık Kokusu'
Hizmet ihracatçıları Birliği (HİB) Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komitesi Başkanı olan yapımcı Fatih Aksoy, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edildiğini dile getirdi. Aksoy, Türk dizilerinin ihracat başarısının temelinde aile ortamında seyredilebilir olması olduğunun altını çizerken; "Türk dizileri, girdiği ülkeyi mutlaka fethediyor" dedi.
'Siyah Kalp'
Dizi konusunda Türk televizyonlarının amiral gemisi olan SHOW TV'de yayınlanan; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?', 'Sandık Kokusu', 'Siyah Kalp', 'Kızılcık Şerbeti' ve 'Deha', her bölümüyle izleyicilerden büyük ilgi görüyor. İzlenme payında; yayınlandıkları günlerin birincisi çıkıyor.
21 Ekim'den itibaren yayınlanmaya başlayacak olan 'Kalpazan' da hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla pazartesi günlerinin hâkimi olmaya aday.
'Kızılcık Şerbeti'
Dizi izlemeyi ne kadar sevdiğimiz, engin bir dizi kültürüne sahip olduğumuzun en iyi göstergelerinden biri, SHOW TV'de yayınlanan diziler...
Öyle ki; SHOW TV'de yayınlanan dizileri izlerken yaşanan keyfi paylaşmak için komşular, arkadaşlar veya akrabaların bir araya geldiği 'Dizi günleri' düzenleniyor.
Öyle ki; yayınlandıkları günler, sosyal medyada Türkiye ve dünya gündeminin zirvesinde yer alıyorlar.
Öyle ki; yayınlandıkları günün ertesi günü sohbetlerin baş konularından biri oluyorlar.
'Deha'
Bunun böyle olmasında birçok etken bulunuyor.
Yayınlandığı TV kanalı, yapımcı şirketlerinin titizliği, senaryosu, yönetmenin, oyuncuların performansı, doğru müzik seçimi gibi...
'Kalpazan'
Ve bütün bunların yanı sıra Türkiye'nin panoramasını yansıtması...
Yayınlandıkları günlerde; komşular, arkadaşlar veya akrabaları bir araya getirmesi, kadın - erkek olmak üzere geniş yaş aralığına hitap etmesi, ülkenin 7 bölgesinde aynı ilgiyle izlenmesi, SHOW TV'nin dizilerinin Türkiye'nin panoramasını yansıttığının en belirgin göstergesi.
BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?
Hayatını; eşine ve iki çocuğuna adayan 'Bahar'ın ani bir hastalıkla değişen yeni hayatında yaşananları konu ediniyor.
Yayın Günü… Salı
Bölüm Sayısı... 18 (İkinci sezon)
Yapım Şirketi… MF Yapım
Yapımcı… Asena Bülbüloğlu
Senarist… Ayça Üzüm - Nergiz Herdem
Yönetmen… Neslihan Yeşilyurt
Başrol Oyuncuları
• Demet Evgar… Bahar
• Buğra Gülsoy… Evren
• Mehmet Yılmaz Ak… Timur
• Büşra Pekin… Süreyya
• Ecem Özkaya… Rengin
• Elçin Afacan… Eylem
• Füsun Demirel… Gülçiçek
• Elit Andaç Çam… Çağla
• Demirhan Demircioğlu… Aziz Uras
• Nil Sude Albayrak… Seren
• Alisa Sezen Sever… Umay
• Hasan Şahintürk… Reha
• Sena Mia Kalıp… Parla
ve
• Hatice Aslan… Nevra
SANDIK KOKUSU
Mutluluğu arayanlar, hayal kırıklığına uğrayanlar, aldatanlar, aldananlar, birbirine kenetlenenler, hayatı entrika olanlar kocaman bir ailede buluşursa ne olur? Yaşamın tam içinden… Bizden birileri.
Yayın Günü… Çarşamba
Bölüm Sayısı... 29 (İkinci Sezon)
Yapım Şirketi… O3 Medya
Yapımcı… Saner Ayar
Senarist… Melis Civelek - Zeynep Gür
Yönetmen… Altan Dönmez
Başrol Oyuncuları
• Özge Özpirinçci… Karsu
• Demet Akbağ… Filiz
• Engin Öztürk… Bora
• Necip Memili… Reha
• Meriç Aral… Irmak
• Serkay Tütüncü… Kıvanç
• Gözde Seda Altuner… Gülnaz
• Seda Türkmen… Lale
• Sercan Badur… Mert
• Nesrin Cavadzade… Ayça
ve
• Uğur Yücel… Hasan
SİYAH KALP
‘Sumru’nun genç yaşta terk ettiği ikizlerinin, annelerinin kim olduğunu öğrenmeleriyle gelişen olayları yansıtıyor.
Yayın Günü… Perşembe
Bölüm Sayısı... 4 (Birinci Sezon)
Yapım Şirketi… Tims & B Productions
Yapımcı… Timur Savcı – Burak Sağyaşar
Senarist… Yıldız Tunç
Yönetmen… Kerem Çakıroğlu - Emrah Ağuş
Başrol Oyuncuları
• Ece Uslu… Sumru
• Aras Aydın… Nuh
• Hafsanur Sancaktutan… Melek
• Leyla Tanlar… Sevilay
• Burak Tozkoparan… Cihan
• Esra Dermancıoğlu… Hikmet
• Burak Sergen… Samet
• Genco Özak… Esat
• İlker Aksum… Tahsin
• Bülent Polat… Bünyamin
• Ayşe Tunaboylu… Enise
• Gözde Cığacı… Canan
• Derin İnce… Harika
• Deniz Karabaş… Esma
• Ferda Işıl… Sakine
ve
• Işıl Yücesoy… Nihayet
KIZILCIK ŞERBETİ
Doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikâyesi…
Yayın Günü… Cuma
Bölüm Sayısı... 70 (Üçüncü Sezon)
Yapım Şirketi… Gold Film
Yapımcı… Faruk Turgut
Senarist… Melis Civelek - Zeynep Gür
Yönetmen… Ketche
Başrol Oyuncuları
• Barış Kılıç… Ömer
• Evrim Alasya… Kıvılcım
• Ahmet Mümtaz Taylan… Abdullah
• Sıla Türkoğlu… Doğa
• Sibel Taşçıoğlu… Pembe
• Doğukan Güngör… Fatih
DEHA
Bir baba oğulun yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesi…
Yayın Günü… Pazar
Bölüm Sayısı... 3 (Birinci Sezon)
Yapım Şirketi… Ay Yapım
Yapımcı… Kerem Çatay
Senarist… Damla Serim
Yönetmen… Umut Aral
Başrol Oyuncuları
• Aras Bulut İynemli… Devran
• Uğur Polat… İskender
• Taner Ölmez… Cesur
• Onur Saylak… Sofi
• Melis Sezen… İmre
• Ahsen Eroğlu… Esme
• Seda Akman… Aysel
• Zuhal Gencer… Gülce
• Umutcan Ütebay… Yaman
• Emel Göksu… Cavidan
• Cenk Kangöz… Hakim
• Taner Rumeli… Karga
• Oğulcan Arman Uslu… Ferman
• Eylül Ersöz… Ceylan
• Çağrı Atakan… Kadir
• Ali Berge… Tim
• Çağan Efe Ak… Boran
• Abdurrahman Yunusoğlu… Cengiz
ve
• Yusuf Selim Uğurlu… Çocuk Devran
KALPAZAN
Yayın Günü... Pazartesi
Yapım Şirketi... O3 Medya
Yapımcı... Saner Ayar
Kreatif Yapımcı... Mehmet Ada Öztekin
Senarist... Sema Ali Erol - Mahir Erol - Ayşenur Sıkı - Türküler Özgül
Yönetmen... Uğur Karaaslan
Başrol Oyuncuları
• Timuçin Esen
• Şükran Ovalı
• Çağlar Ertuğrul
• Deniz Baysal
• Sarp Akkaya
• Deniz Hamzaoğlu
• İlker Kızmaz
• Sinan Arslan
• Aslı İçözü
• Güler Göksun
• Çağla Naz Kargı
• İlker Yağız Selçuk
ve
• Ali Seçkiner Alıcı
ve
• Osman Alkaş