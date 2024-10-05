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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'da skandal VAR kararı - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Kasımpaşa'nın Bodrum FK'yı konuk ettiği maçın 34. dakikasında ev sahibi ekipte Fall'un attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Lacivert-Beyazlılar karara uzun süre itiraz ederken, kararı yorumlayan HT Spor yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı, "Açık bariz bir şekilde faul varsa VAR müdahalesi gerekebilir. golün verilmesi daha doğru olurdu. Bodrumlu oyuncunun amacı rakibi kontrol edip topa yükselmek değil; engellemek, hatta oyuncunun faul beklentisi bile yok. Bu pozisyonda VAR ile hakem ne konuştu merak ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:16
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        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
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        Süper Lig'in 8. haftasında golsüz berabere biten Kasımpaşa - Bodrum FK maçında skandal bir VAR kararı verildi.

        PAŞA'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

        34. dakikada Kasımpaşa'nın golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Hajradinovic'in kendi yarı sahasında savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Fall, kalecinin ceza sahasını terk ettiğini görünce rakibinden sıyrılıp topu uzak mesafeden ağlara gönderdi.

        Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti. Lacivert-beyazlılar, maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Onur Özütoprak'ın protokol hatası yaptığını ifade etti.

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        Eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Kasımpaşa'da verilen skandal VAR kararını HT Spor'a yorumladı:

        "Pozisyona baktığımızda Bodrumsporlu oyuncu hiçbir şekilde topa müdahale etmeye çalışmıyor ve tamamen Kasımpaşalı oyuncunun kendisine doğru nasıl hareket ettiğini gözlemliyor. Kasımpaşalı oyuncu da gelip yükseliyor, evet teması var; bu birebir çıktıkları pozisyon olsa, itse, üstüne çıksa neyse ama hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bodrumsporlu oyuncu, tamamen topu bırakıp rakibi engelleme gayesinde. Buradan faul diyen de çıkar, değil diyen de çıkar, rakibi engellemeye çalışıyordu, kambura yatmaya diyen de çıkabilir. Açık bariz bir şekilde faul varsa VAR müdahalesi gerekebilir. Buradan açık ve bariz faulü savunma oyuncusu açısından değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir, hücum oyuncusu açısında değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir. O yüzden golün verilmesi daha doğru olurdu. Müdahale olan VAR kayıtları açıklanacaktır. Bu pozisyonda VAR ile hakem ne konuştu merak ediyorum. Bodrumlu oyuncunun amacı rakibi kontrol edip topa yükselmek değil; engellemek, hatta oyuncunun faul beklentisi bile yok."

        Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Barış Kanbak, Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin ardından iptal edilen gol için tepki gösterdi.

        "BUGÜN CANIMIZ YANDI"

        Kanbak, yaptığı açıklamada, "İptal edilen golümüzün öncesinde yaşanan pozisyon önümüzde oldu. Hakemlerin hepsi gördü. Topu kaptık ve gol attık. İtirazlar bu süreçten sonra devreye girdi. Sezon başında VAR’ın, hakemlerin görmediği pozisyonlarda devreye girmesi gerektiği kararı alınmıştı. Bugün çok fazla sorumluluk almaya çalıştılar. Pozisyon eğer basketbol da olsaydı evet faul ama biz futbol oynuyoruz. Hakem grubuna da kızıyoruz. Kendimize de kızıyoruz. Bugün canımız yandı ve üzüldük." ifadelerini kullandı.

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, evinde konuk ettiği Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 45. dakikasında konuk ekipte Taulant Seferi ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        Ev sahibi ekibin ligde puanı 8'e yükselirken, konuk ekip ise 10 puanla maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor. Kasımpaşa, ligin 9. haftasında 20 Ekim Pazar Günü Alanyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise 21 Ekim Pazartesi günü Rizespor'u sahasında ağırlayacak.

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