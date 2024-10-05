Antalya'da olay, dün Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, U.A., bir süredir görüştüğü sevgilisi Sonay Öztürk Aslan'ın evine geldi.

SEVGİLİSİ TARTIŞIRKEN BOĞDU DHA'da yer alan habere göre U.A. burada henüz bilinmeyen bir nedenle sevgilisini boğarken, kadının cesedi akşam saatlerinde bulundu.

ZANLININ EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ Kadının yakınlarının ihbarı ile eve gelen ekipler, Aslan'ın cenazesini otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, U.A.'nin evine operasyon düzenledi.