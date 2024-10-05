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        Haberler Dünya Lübnanlı kaynaklar: Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor | Dış Haberler

        Lübnanlı kaynaklar: Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor

        Lübnanlı üç güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Safieddine'e dünkü saldırıdan bu yana ulaşılamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:39
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        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
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        Lübnanlı üç güvenlik kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, öldürülen Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Safieddine'e dünkü saldırıdan bu yana ulaşılamadı.

        İsrail'in cuma gününden bu yana Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği hava saldırıları, kurtarma ekiplerinin Hizbullah'ın beklenen yeni liderinin öldürüldüğünden şüphelenilen İsrail saldırısının gerçekleştiği bölgeyi aramasına engel oldu.

        İsrail ordusunun, aralarında öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safieddine'in de yer aldığı üst düzey Hizbullah yöneticilerinin bulunduğu bir yeraltı sığınağına saldırı düzenlediği bildirilmişti. Saldırının hedefinin Safieddine olduğu iddia edilmişti.

        Dahiya’daki bir yeraltı sığınağına düzenlenen saldırıda Safieddine'in öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ise açıklama yapılmamıştı.

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