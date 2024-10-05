Türkiye'yi dehşete düşüren olay, İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sokakta yürüyen İ.A. (25) isimli kadına iki kişi yaklaşarak cinsel saldırıda bulundu.

GENÇ KADINI YERE YATIRDI Semir Tarhan (soldaki) ve Ömer Konu (sağdaki) tutuklandı. Arkasından İ.A.'ya yaklaşan tacizcilerden biri, genç kıza sarılmaya başladı. İ.A.'yı karşı koyup direnmesine rağmen binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu. Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, İ.A.'yı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti.

VATANDAŞLAR KURTARDI İ.A., bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli bağırış seslerini umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların yardımıyla genç kadın, iki tacizcinin elinden kurtarıldı. REKLAM

İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI Olay polise bildirildi. Mağdur İ.A., polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA Serbest kalan iki şüphelinin, olay anına ait görüntülerinin ortaya çıkması üzerine haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran şüphelinin Semir Tarhan olduğu belirlendi. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. REKLAM

"CEBİNE 500 TL SIKIŞTIRDIM, SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM" Semih Tarhan verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.