Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.109,34 %2,37
        DOLAR 34,2575 %0,39
        EURO 37,6145 %-0,46
        GRAM ALTIN 2.921,56 %0,19
        FAİZ 42,93 %1,97
        GÜMÜŞ GRAM 35,48 %0,85
        BITCOIN 62.226,00 %-0,31
        GBP/TRY 44,9715 %0,13
        EUR/USD 1,0974 %-0,52
        BRENT 78,05 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 4.776,74 %0,19
        Haberler Ekonomi Enerji Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı - Enerji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

        Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı. Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

        Törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'ye gitmek üzere yola çıktı.

        REKLAM

        PETROL VE DOĞALGAZ İÇİN SİSMİK ÇALIŞMA

        Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

        Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında buna özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.

        Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede