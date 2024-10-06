Elif Buse Doğan: Bir sapığım var

Elif Buse Doğan, açıklamasına, bir sapığının olduğunu da belirterek; "Bütün yaz konserlerimi en önde izleyen ve tatile gittiğim ülkeye kadar beni takip eden bir sapığım var. Bu olaydan sonra konuyu mahkemeye taşıdık. Uzaklaştırma kararı çıktı ama başıma bir şey gelmeyeceğinin garantisi var mı? Bence yok…" dedi.

Fotoğraflar: Instagram, X