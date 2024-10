Nevada çölünde gizem: 51. Bölge gerçekten ne saklıyor? Komplo teorilerinin merkezi!

Özellikle Will Smith'in başrolünde oynadığı 1996 yapımı Independence Day filmi, 51. Bölge’yi uzaylı istilasıyla bağlantılı olarak gösterdi. Ayrıca, The X-Files ve Doctor Who gibi popüler dizilerde de bu üs çeşitli senaryoların merkezinde yer aldı.