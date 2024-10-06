Nevada çölünde gizem: 51. Bölge gerçekten ne saklıyor? Komplo teorilerinin merkezi!
Gizemli 51. Bölge, yıllardır komplo teorisyenlerinin ve UFO meraklılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Nevada çölünün ortasında yer alan bu askeri üs, dünya dışı teknolojilerden gelişmiş casus uçaklarına kadar birçok teorinin merkezinde yer alıyor. Peki, gerçekte burada ne saklanıyor?
Amerika’nın Nevada çölünde, gözlerden uzak bir üs olan 51. Bölge, yıllardır uzaylılarla ilişkilendirilen mitlerin ve teorilerin merkezi haline geldi. Bir zamanlar sıradan bir askeri test alanı olarak kurulan bu bölge, şimdi dünya dışı varlıklarla ilgili en büyük komplo teorilerinin sahnesi olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar!
51. BÖLGE NEDİR?
51. Bölge, ABD’nin Nevada eyaletinde, Las Vegas'ın yaklaşık 120 mil kuzeybatısında bulunan bir askeri üs olarak bilinir. Resmi adı Groom Gölü veya Homey Havaalanı olan bu üs, 1950'lerden beri ABD hükümeti tarafından gizli uçak geliştirme ve test alanı olarak kullanılmıştır.
Üssün varlığı uzun süre gizli tutulmuş, ancak Soğuk Savaş döneminde CIA tarafından geliştirilen casus uçaklar ve diğer ileri teknoloji projeler nedeniyle halk arasında ün kazanmıştır. 2013 yılında, ABD hükümeti nihayet 51. Bölge’nin varlığını kabul etmiş, ancak faaliyetlerinin büyük kısmı hala gizli kalmaktadır.
51. BÖLGENİN TARİHİ VE AMACI
51. Bölge, Soğuk Savaş döneminde CIA'in geliştirdiği casus uçaklar için bir test sahası olarak inşa edilmiştir. Özellikle U-2 casus uçağının geliştirilmesi, bölgenin askeri önemini artırmıştır. 1950'lerde Sovyetler Birliği'nin nükleer gücünü gözlemlemek amacıyla yüksek irtifalı uçaklar geliştirilmesi gerekiyordu.
Lockheed tasarımcısı Kelly Johnson ve CIA direktörü Richard Bissell, Groom Gölü'nün bu uçaklar için uygun bir test alanı olduğuna karar verdi. Bölge, geniş ve ıssız bir çöl alanı olması nedeniyle gözlerden uzak kalmış, bu da casus uçakların test
UZAYLI EFSANELERİNİN DOĞUŞU
51. Bölge'nin uzaylılarla olan bağlantısı, 1989 yılında Robert Lazar’ın yaptığı açıklamalarla başladı. Lazar, Las Vegas'ta bir televizyon kanalına verdiği röportajda 51. Bölge'de uzaylı teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etti. Bu iddialar, o dönemde halk arasında büyük yankı uyandırdı.
Lazar, uzaylı uzay araçlarını incelemekle görevlendirildiğini öne sürmüştü. Ancak daha sonra Lazar'ın akademik geçmişinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve California Institute of Technology (Caltech) gibi okullarda okuduğunu iddia etse de, bu okullarda kaydı olmadığı anlaşıldı. Yine de, Lazar'ın açıklamaları 51. Bölge’nin uzaylı efsanesinin temelini attı.
UFO GÖRÜMLERİ VE 51. BÖLGE
51. Bölge’deki gizli projeler ve test uçuşları, halk arasında UFO gözlemlerine neden oldu. Üssün gizliliği ve uçuşların gece yapılması, tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili raporların artmasına yol açtı.
Örneğin, 1950'ler ve 1960'larda U-2 ve A-12 casus uçaklarının test uçuşları sırasında halkın gözlemlediği parlak ışıklar, UFO zannedildi. Bu uçakların titanyum gövdeleri, güneş ışığını yansıtarak gökyüzünde garip görüntüler oluşturuyordu.
Fotoğraf: AP
Ayrıca bu uçaklar o dönemin diğer hava araçlarından çok daha yüksek irtifalarda uçabiliyordu, bu da onları gözlemleyen kişiler için tanımlanması zor hale getiriyordu.
51. BÖLGE’DE HANGİ UÇAKLAR TEST EDİLDİ?
Başlangıçta U-2 casus uçaklarının test edildiği 51. Bölge, daha sonra birçok gelişmiş uçak projesine de ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında A-12, SR-71 Blackbird ve F-117 Nighthawk gibi ünlü uçaklar yer alıyor.
Bu uçaklar, Soğuk Savaş döneminde ABD'nin askeri üstünlüğünü korumasına yardımcı olmuştur. Özellikle A-12 uçağı, saatte 2.200 mil hıza ulaşabiliyor ve 90.000 feet irtifada uçabiliyordu. Bu uçak, Sovyet radarlarına yakalanmadan düşman topraklarında keşif yapma yeteneğine sahipti.
51. BÖLGE VE POPÜLER KÜLTÜR
51. Bölge’nin uzaylılarla olan ilişkisi popüler kültürde büyük bir yer edindi. Filmler, televizyon dizileri ve belgeseller bu konuyu sıkça ele aldı.
Özellikle Will Smith'in başrolünde oynadığı 1996 yapımı Independence Day filmi, 51. Bölge’yi uzaylı istilasıyla bağlantılı olarak gösterdi. Ayrıca, The X-Files ve Doctor Who gibi popüler dizilerde de bu üs çeşitli senaryoların merkezinde yer aldı.
2019 yılında sosyal medyada bir şaka olarak başlayan "51. Bölge’ye Saldırın" adlı etkinlik, dünya çapında büyük ilgi gördü. Ancak bu etkinlik ciddi bir askeri saldırıya dönüşmedi.
Fotoğraf: AP
Katılımcılar 51. Bölge’nin sırlarını keşfetmek yerine uzaylı temalı bir festival düzenlediler. Bu olay, 51. Bölge’nin modern mitoloji ve şehir efsanelerinin ne kadar derin bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi.
Fotoğraf: AP
51. BÖLGE’NİN GELECEĞİ
51. Bölge'nin şu an ne için kullanıldığı hala büyük bir sır olarak kalmaya devam ediyor. 1970'lerden bu yana üste ne tür projeler yürütüldüğüne dair çok az bilgi bulunuyor.
Üssün gizliliği, halkın ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle uzaylı teknolojisi ve UFO’larla ilgili komplo teorileri, 51. Bölge’yi ABD'nin modern mitolojisinin önemli bir parçası haline getirmiş durumda. Ancak gerçek, büyük olasılıkla yalnızca çok gelişmiş askeri teknolojilerin test edildiği bir üs olduğu yönünde.