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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağmur uyarısı - 8 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 07:37 Güncelleme: 08.10.2024 - 07:37
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        İki bölge için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 27°

        İzmir

        Güneşli 29°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 22°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 32°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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