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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de 19 yıldır aranan terörist yakalandı

        İzmir'de 19 yıldır aranan terörist yakalandı

        İzmir'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol üzerinde denetim yaptığını görünce otomobilden atlayarak yaya olarak kaçmaya çalışan E.Y, takip sonucu yakalandı. E.Y'nin kimlik sorgulamasında terör örgütü üyesi olmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile arandığı ve 19 yıl önce İstanbul'daki evine yapılan baskında bomba düzeneği bulunduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 05:28 Güncelleme: 08.10.2024 - 06:25
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        İzmir'de 19 yıldır aranan terörist yakalandı
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        İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 6 Ekim'de kent genelinde uygulama gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin birçok ilçede eş zamanlı yaptığı denetimler sırasında, Dikili ilçesinde jandarma kontrol noktasına yanaşan otomobilden bir şüpheli inerek kaçmaya çalıştı. Otomobilden bir kişinin atlayarak yaya olarak kaçmaya çalıştığını fark eden jandarma görevlileri kısa süren takip sonucu şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, DHKP-C terör örgütüne üye olduğu ve 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan müebbet hapis cezası ile hakkında arama kaydı bulunan E.Y. olduğu ortaya çıktı.

        DAHA ÖNCE EVİNDE BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; yapılan geniş çaplı soruşturmada E.Y.'nin 2005 yılında, İstanbul'da ikamet ettiği ve evine yapılan baskında bomba düzeneği ile patlayıcı madde ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan E.Y., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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