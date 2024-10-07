İstanbul'da yine bina çöktü!

Olay anını anlatan Doğan Can, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu. Sanki deprem oluyor sandım. Çıktım baktım ki; şu öndeki terek aşağı uçuyor arabaların üzerine, bina çöktü patladı birden bire. Dışarıda arabalarda hasar var, insanlarda sıkıntı yok. İnsanlar toplandı peşinden itfaiye geldi. İçeride hiç kimde kimse yoktu. En üst katta biri var o da erken paydos edip gitmiş" dedi.