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        İstanbul'da yine bina çöktü!

        İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir bina durduk yere çöktü, binadan düşen parçalar park halindeki otomobillerin üzerine düştü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:12
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        Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Çatıdan kopan beton parçaları park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

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        Olay, saat 16.00 sıralarında, Bülbül Mahallesi, Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri olarak kullanılan ancak olay sırasında kapalı olduğu öğrenilen 3 katlı binanın çatı katında çökme meydana geldi. 

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        Çökme sırasında çatıdan kopan beton parçaları 4 aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

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        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturabilecek parçaları alarak temizledi. 

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        Olay anını anlatan Doğan Can, "Telefonla konuşuyordum, bir anda patlama oldu. Sanki deprem oluyor sandım. Çıktım baktım ki; şu öndeki terek aşağı uçuyor arabaların üzerine, bina çöktü patladı birden bire. Dışarıda arabalarda hasar var, insanlarda sıkıntı yok. İnsanlar toplandı peşinden itfaiye geldi. İçeride hiç kimde kimse yoktu. En üst katta biri var o da erken paydos edip gitmiş" dedi.

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