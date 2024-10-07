Ailesiyle birlikte saldırdı! İstanbul'da otoyol kenarında kadına şiddet! İstanbul Esenler'de otoyol kenarında dehşet dolu anlar yaşandı. İlçede bir kişi ailesiyle birlikte kız arkadaşını otoyol kenarında darp etti. Çevredekilerin tepkisine aldırmayan saldırganlar şiddete araçta da devam etti. Saldırganlar daha sonra genç kadınla bölgeden uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:39 facebook

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