Cemal Hünal'ın, 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti

'Issız Adam' filmiyle ünlenen Cemal Hünal'ın 2011'de evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası sonuçlandı.

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi’nin önüne gelen Cemal Hünal, bir kenara geçip duruşma saatini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal’ın mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı.

Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi ve çift anlaşmalı olarak boşandı.

İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada, Cemal Hünal avukatı Gülşah Ertuğrul ile, Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.