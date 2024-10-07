Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
Konya'da, eniştesi 26 yaşındaki Oktay Can Anlı'yı tabancayla vurarak öldüren 24 yaşındaki Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet Yasin B.'nin, Anlı'yı ablası C.A.'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtildi
Konya'da olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak’ta meydana geldi. Muhammet Yasin B. (24), otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın (26) evine gitti.
ENİŞTESİNİ BACAKLARINDAN VURDUEniştesini vuran Muhammet Yasin B.
DHA'da yer alan habere göre taraflar, evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacaklarından yaraladı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİÖldürülen Oktay Can Anlı, 26 yaşındaydı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Can Anlı, kurtarılamadı.
ABLASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ
Muhammet Yasin B. de polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Muhammet Yasin B., eniştesinin ablası C.A.’ya şiddet uyguladığını, daha önce uyarılarına rağmen ablasına şiddete devam etmesi üzerine tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.