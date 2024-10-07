Konya'da olay, cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak’ta meydana geldi. Muhammet Yasin B. (24), otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın (26) evine gitti.

DHA'da yer alan habere göre taraflar, evin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacaklarından yaraladı.

ABLASINA ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Muhammet Yasin B. de polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Muhammet Yasin B., eniştesinin ablası C.A.’ya şiddet uyguladığını, daha önce uyarılarına rağmen ablasına şiddete devam etmesi üzerine tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Muhammet Yasin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.