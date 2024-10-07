Sıla bebekten kahreden haber!

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddete ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri hayatını kaybetti. Sıla bebek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bir aydır tedavi görüyordu.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül'de kızının, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.
1 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri (25), Bakiye Yeniçeri'nin birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşuları Kani A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.