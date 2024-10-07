TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değeri için beraberlik çağrısında bulundu.

Hacıosmanoğlu, TFF'nin Riva'daki tesislerinde Süper Lig Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'la bir araya geldi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından 4 büyük kulübün başkanıyla basın mensuplarının karşısına geçen Hacıosmanoğlu, ülke futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşıma görevlerinin bulunduğunu söyledi.

Şimdilik 4 kulüple buluştuklarını, bunu Anadolu'ya da yayacaklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak hepimizin sorumluluğumda. Başkanlarımız da bu bilinci bize daha çok taşıyor. Anadolu kulüplerimiz bizim için önemli. Dar kapsamda yaptığımız bu toplantıyı bundan sonra Anadolu kulüplerini de dahil edeceğiz, zaten sistemin içindeler öyle yapacağız." diye konuştu.

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Türk futbolunun önemli sorunları karşısında hep beraber olduklarını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"FUTBOLDA KARDEŞLİK İKLİMİNİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK HEPİMİZİN ASLİ GÖREVİ"

"Sorunlarımızı beraber istişare halinde aşabileceğimizi ve marka değerimizi layık olduğu yere taşımanın hepimizin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Bu bilinç hepimizde var. Marka değerini taşırsak, Türk futbolunun ciddi sorunları var onları, hep beraber çözeriz. Futbolda kardeşlik iklimini daha da ileriye taşımak hepimizin asli görevi. Çok güzel bir toplantı geçti. Bunu sürekli hale getireceğiz."

Bir sonraki toplantının Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılacağını ve daha sonra Anadolu'da da gerçekleştirileceğini dile getiren TFF Başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"SAHADA RAKİBİZ, MAÇLAR BİTTİKTEN SONRA ORTAĞIZ"

"Biz sahada rakibiz evet. Bu bilinç değerli başkanlarımızda da var. Sahada rakip olacağız maçlar bittikten sonra ortağız. Marka değerini koruyup, gençlere, topluma örnek olacak şekilde hem de layık olduğu maddi-manevi yere taşımak yine değerli başkanları ve güzide Anadolu kulüpleri başkanlarımızla el ele verip ulaşacağımız bir sonuç. Değerli başkanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik iklimini Türk futbolunun ve toplumunun her safhasına yaymak görevimiz. Cenabıallah bize bu 2 saatlik toplantı sonunda bunun işaretlerini verdi. Başaracağımıza inanıyoruz."