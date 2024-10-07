Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması

Son dönemde farklı il ve ilçelerde fırınlarda değişen ekmek fiyatlarına yönelik tartışma ile birlikte Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikâyetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.