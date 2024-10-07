Semih Kılıçsoy 11'i unuttu

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst Semih'le ilgili şunları söyledi:

"Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."