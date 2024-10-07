Alman devi Deutsche Bank'tan 2025 yılı asgari ücret tahmini

Deutsche Bank, Türkiye'de yetkililerin dezenflasyon konusunda güvenli olmaya devam ettiğini, bununla birlikte enflasyon görünümü konusunda temkinli iyimserlik içinde olduğunu belirtti.

Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska, geçen hafta Türkiye'de farklı kesimlerle yaptıkları temasların ardından bir not hazırladı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre, notta beklenenden daha güçlü seyreden iç talebin Orta Vadeli Program'da paylaşılan tahminlere kıyasla enflasyondaki düşüş hızının karşılanabileceğine dair şüpheleri artırdığına dikkat çekildi.

Notta temel saptamalar arasında yapışkan iç talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentisi paylaşılırken, ekonomide sert bir inişin ana senaryo olmadığı vurgulandı. Bir başka temel saptama enflasyonun başlıca endişe kaynağı olmaya ve ekonomik programın hedeflerinin gerisinde kalmaya devam ettiği yönünde oldu.

Deutsche Bank, Türkiye'de yaptığı temaslar sonrasında en azından 2025'in sonuna kadar mevcut programın uygulanmaya devam edeceği izlenimini aldığını da aktardı.

Deutsche Bank ekibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini de paylaştı. Notta daha önce kasımda başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi de dile getirildi.

Notta enflasyon görünümü açısından kritik önemdeki asgari ücret artışına da ayrı bir bölüm açıldı.

Asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirten Deutsche Bank ekibi, asgari ücrette yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğunu söyledi.

Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kar marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.