Fenerbahçe'ye milli fırsat
Süper Lig'de 8. haftayı bay geçen Fenerbahçe, milli arayı da fırsat olarak görüyor. Takımdaki sakatlığı bulunan isimlere yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekip, milli ara sonrası tam kadro dönmek istiyor.
Milli ara, Fenerbahçe'de sakat oyuncuların toparlanması adına önemli bir fırsat olacak.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan isimlerin toparlanması adına önemli bir fırsat doğdu.
Milli ara, Fenerbahçe için adeta bir nefes alma dönemi olacak.
Şu anda sakatlıkları devam eden Çağlar Söyünce ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın tedavi süreçleri devam ediyor.
Fenerbahçe sağlık ekibi, bu iki kritik oyuncuyu milli aradan sonra takıma kazandırmak için adeta seferber olmuş durumda.
Özellikle savunmanın kilit ismi Çağlar Söyüncü'nün, Samsunspor karşılaşmasında sahalara dönmesi bekleniyor.
Kaleci İrfan Can'ın tam anlamıyla iyileşip yeniden forma giymesi planlanıyor.
Twente ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sakatlanan İsmail Yüksek'in sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edildiği açıklanmıştı.
Milli takım kadrosundan çıkarılması beklenen İsmail, Samsunspor karşılaşmasına yetiştirilmek için yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor.