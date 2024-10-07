TFF Başkan Vekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı: Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olarak Dünya Kupası için play-off oynama biletini almak istediklerini söyledi.

Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takımın, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta 4 puan aldığını hatırlatan Kazancı, "Averaj ile lider durumdayız. Uluslar Ligi’nin önemini anlatmamız lazım çünkü şu anda değeri çok bilinmiyor. Grubumuzu lider olarak tamamlarsak A Grubu'na yükselmiş olacağız. Dünya Kupası elemeleri öncesinde play-off oynama şansını otomatik olarak elde edeceğiz. Dolayısıyla son derece önemsiyoruz. İnanıyorum ki Samsun’da çok güzel bir atmosfer olacak. Daha önce 2023 yılında Galler’e karşı Samsun’da oynamıştık. Güzel bir atmosferde kazanmıştık. İzlanda deplasmanı her zaman iklimden kaynaklı zor. İzlanda’ya karşı deplasmanda hiç kazanamadığımızı düşünürsek, umarım bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Umarım Dünya Kupası elemelerine hazır bir şekilde başlayacağız. 2002 yılından itibaren katılamadığımız Dünya Kupası'na umarım bu sefer katılacağız." ifadelerini kullandı.

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"ATAKAN'IN MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ceyhun Kazancı, "Atakan Karazor ilk kez aday kadroda yer alıyor. Atakan'ın milli takıma dahil olma süreci nasıl gelişti?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Son birkaç gündür sosyal medyadaki hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakaları hepimizi üzdü. Umarım bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı. Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraati ile dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya’da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsüne karşıyız."