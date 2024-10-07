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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok

        Televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok" dedi. Bakan Bayraktar İran'daki enerji tesisleri vurulursa kış aylarında Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 17:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:50
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        "Elektrik ve doğalgaza bu yıl sonuna kadar zam yok"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, aralarında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın da bulunduğu televizyon ve gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi.

        Bakan Bayraktar, İran'daki enerji tesislerinin vurulması durumunda Türkiye'ye doğalgaz arzı etkilenir mi sorusuna da yanıt verdi.

        "ELEKTRİK VE DOĞALGAZA BU YIL ZAM YOK"

        Bakan Bayraktar konuya ilişkin "Petrol tarafında arz noktasında bize etkisi olmaz. Ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli bir anlaşmamız var. Doğalgaz altyapısına sıkıntı gelirse arz ile alakalı bizi etkileyecek bir durum olabilir. Ama temel stratejimiz arz çeşitliliği. Uzun dönem LNG anlaşmaları da bunun bir parçası" ifadelerini kullandı

        Bölgedeki gerilimin Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarında artışa yol açıp açmayacağı sorusuna yönelik ise Bayraktar "Biz arz güvenliği için tedbir alıyoruz. Fiyatlarla ilgili ciddi bir desteğimiz var. Kış için artış öngörmüyoruz. Özellikle 2025 ile alakalı olarak enflasyonu da dikkate alarak hareket ediyoruz" dedi.

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        ELEKTRİKTE YENİ DESTEK MODELİ

        "Bu yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat artışı öngörmüyoruz özellikle bu süreçte" diyen Bakan Bayraktar "Ama yani bu vesileyle de bir kez daha kısaca bahsedelim, destek gruplarını belirlemeyle alakalı ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olacak grupların desteklenmesi, bu anlamda yüksek tüketimi olan grupların bu destek mekanizmalarından daha az istifade etmesi ya da istifade ettirilmemesi gibi bir stratejinin içerisindeyiz. Yani yıl sonuna kadar fiyat artışı öngörmüyoruz. Tabii bunları yaparken enflasyonu dikkate alarak hareket ediyoruz. Ama 2025 yılı için özellikle yani evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, ya belki elektrikli araç kullandığı için vs. gibi şeylerle bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız. Ve o tüketim grubunda da Türkiye ortalamasının iki katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki 'Siz bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım.' Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız" diye ekledi.

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        Türkiye ortalamasının yaklaşık 200 kilovatsaat civarında olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar "Doğalgazda da biraz daha hassas bir çalışmaya ihtiyaç var. Çünkü doğalgazda Erzurum'daki bin metreküple, Antalya'daki bin metre küp aynı değil. İl bazlı ve iklim bazlı orada özel bir değerlendirmeye ihtiyaç var diye düşünüyoruz" diye konuştu.

        Enerji Bakanı Bayraktar, enerji fiyatlarının bölgedeki gerilimden etkilenmesini önlemek için alternatif enerji güzergahına Kalkınma Yolu’na işaret etti. "Kalkınma Yolu mutlaka enerji yoluna dönüşmeli. Bunu Iraklı muhataplarımıza da söyledik" dedi.

        "İSRAİL'E UÇAK YAKITI GİTMİYOR"

        Bayraktar, İsrail’e uçak yakıtı verildiği iddialarını yalanlayarak "İsrail'e uçak yakıtı gitmiyor. Ceyhan’dan ham petrol dahi İsrail’e gitmiyor" dedi.

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