Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

TFF, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Gaziantep FK - Beşiktaş

VAR: Ali hocam. Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. Ali hocam ilk görüntüde sana kalecinin topla oynamadığını, topla 17 numaralı oyuncunun oynadığını göstereceğim.

HAKEM: Bir dakika. Tamam, evet.

VAR: Şu anda kaleci topla oynamıyor.

Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etti. Lacivert-beyazlılar, maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Onur Özütoprak'ın protokol hatası yaptığını ifade etti.

Eski hakem Murat Fevzi Tanırlı, Kasımpaşa'da verilen skandal VAR kararını HT Spor'a yorumladı:

📺 Ana Haber



❗️ Süper Lig'de skandal VAR kararı

VAR, protokol hatası yapıp Kasımpaşa'nın golünü iptal etti.

🗣️ Ana Haber'de @muratftanirli yorumladı. pic.twitter.com/RzVIoU78Cn — HT Spor (@HTSpor) October 5, 2024

"Pozisyona baktığımızda Bodrumsporlu oyuncu hiçbir şekilde topa müdahale etmeye çalışmıyor ve tamamen Kasımpaşalı oyuncunun kendisine doğru nasıl hareket ettiğini gözlemliyor. Kasımpaşalı oyuncu da gelip yükseliyor, evet teması var; bu birebir çıktıkları pozisyon olsa, itse, üstüne çıksa neyse ama hiçbir müdahalede bulunmuyor. Bodrumsporlu oyuncu, tamamen topu bırakıp rakibi engelleme gayesinde. Buradan faul diyen de çıkar, değil diyen de çıkar, rakibi engellemeye çalışıyordu, kambura yatmaya diyen de çıkabilir. Açık bariz bir şekilde faul varsa VAR müdahalesi gerekebilir. Buradan açık ve bariz faulü savunma oyuncusu açısından değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir, hücum oyuncusu açısında değerlendirirsen başka bir şey söylenebilir. O yüzden golün verilmesi daha doğru olurdu. Müdahale olan VAR kayıtları açıklanacaktır. Bu pozisyonda VAR ile hakem ne konuştu merak ediyorum. Bodrumlu oyuncunun amacı rakibi kontrol edip topa yükselmek değil; engellemek, hatta oyuncunun faul beklentisi bile yok."