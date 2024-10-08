Uzayın derinliklerinde hayat var mı? Europa'nın gizemli okyanusları: Bilim insanları yaşam izleri arıyor!

EUROPA'NIN YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE BUZLU MANZARA

Europa'nın buzla kaplı yüzeyi, Güneş sisteminde benzersizdir. Yüzeyi çok pürüzsüzdür ve büyük dağlar ya da derin havzalar içermez. Bunun yerine, uzun kıvrımlı çizgiler, sırtlar ve bloklar görülür. Bu özellikler, yüzeyin altında sıcak buzun yükseldiğine ve bir okyanusun varlığına işaret ediyor olabilir. Yüzeyde görülen büyük çatlaklar, Europa’nın iç yapısındaki gelgit hareketleri nedeniyle oluşan deformasyonlara işaret eder ve bu da suyun varlığına dair başka bir ipucudur.