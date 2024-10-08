Yaşam mücadelesi veriyor! Özge daha ne yapacaktı? İzmir'de, eski eşi Serkan Yıldız tarafından ensesinden silahla vurulan 34 yaşındaki iki çocuk annesi Özge Polat'ın, polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu, Yıldız tarafından yaralandığı, çocuğunun alıkonulduğu ortaya çıktı. Bir ay cezaevinde kalıp tahliye edilen Serkan Yıldız hakkında genç kadının uzaklaştırma kararı da aldırdığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.10.2024 - 07:59 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:14 facebook

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