Arda Güler rest çekti! Real Madrid'de forma krizi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu sezon yeterli süre bulamaması nedeniyle şikayetçi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin genç yıldızın süresini artırmaması halinde ayrılığın yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Real Madrid'de Ancelotti ve Arda Güler arasında ipler gerilmeye devam ediyor.
Bu sezon oldukça az forma süresi bulan ve skorun netleştiği dakikalarda oyuna dahil olan genç oyuncunun durumundan şikayetçi olduğu öne sürüldü.
İspanyol basınındaki habere göre; Carlo Ancelotti, Arda'nın savunma yönünü eksik buluyor. Bu nedenle İtalyan teknik adam, orta sahada alternatif isimlere şans vermeyi tercih ediyor.
Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının, genç yıldız hakkında sorulan sorulardan da rahatsızlık duyduğu aktarıldı.
Haberin detaylarında, milli oyuncunun yeterli forma şansı bulamadığı için kalitesini gösteremediği yazıldı.
Sürecin böyle devam etmesi halinde Arda Güler ile Ancelotti arasında iplerin kopacağı iddia edildi.
Milli yıldız, bu yaz Milan'ın forma garantisi verdiği kiralama teklifini reddetmişti.
Genç oyuncunun, Real Madrid'de başarılı olmak istediği fakat forma şansı bulamaması takımdan ayrılmayı talep edeceği öne sürüldü.
SEZON KARNESİ
Milli futbolcu, bu sezon 10 maçta sadece 291 dakika süre alabildi ve skor katkısı sağlayamadı.