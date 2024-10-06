Pompalı tüfekle hastane basan kadın tutuklandı

Polis merkezine götürülen Birgül G., ifadesinde amacının kimseye zarar vermek olmadığını söyledi.

Uyuşturucu bağımlısı olan oğlundan yıllardır eziyet gördüğünü belirten Birgül G, "Oğlumun eziyetlerine daha fazla dayanamadım ve intihar etmek istedim ama yapamadım. Kimseye zarar vermek gibi bir amacım yoktu. Kimseyi vurmaya gitmedim. Elimdeki tüfeği gören olursa birileri belki beni öldürür diye hastaneye gittim" dedi.