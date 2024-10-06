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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Aslan, Alanya karşısında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i - Galatasaray Haberleri

        Aslan, Alanya karşısında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ligde ve Avrupa'da oynadığı son 2 maçtan beraberlikle ayrılırken, bu maçta hata yapmayarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk takım da 3 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde... İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i ve tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:26
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        1

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray saat 19.00'da RAMS Park'ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 6 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

        2

        Turuncu-yeşilliler ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 9 puanla 9. sırada yer alıyor.

        3

        Kasımpaşa ve RFS maçlarında öne geçmesine rağmen sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray, milli takım arasına Alanyaspor galibiyetiyle girip, bu iki karşılaşmayı unutturmak istiyor.

        4

        17. RANDEVU

        Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

        Galatasaray geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u iki maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

        5

        LİGDE NAMAĞLUP

        Süper Lig'de sezonun yenilgisiz takımlarından Galatasaray, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

        6

        LİGİN EN GOLCÜSÜ

        Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Aslan'da Barış Alper Yılmaz 4, Dries Mertens 3, Mauro Icardi, Victor Osimhen, Gabriel Sara, Michy Batshuayi ve Abdülkerim Bardakcı da 2'şer kez rakip fileleri havalandırdı. Cimbom attığı 23 golün yanı sıra kalesinde ise 8 gol gördü.

        7

        BURUK İLE TEKKE 5. KEZ RAKİP

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

        8

        MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

        Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

        9

        İşte G.Saray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i...

        10

        MUSLERA

        11

        KAAN AYHAN

        12

        DAVINSON

        13

        ABDÜLKERİM

        14

        JAKOBS

        15

        TORREIRA

        16

        GABRIEL SARA

        17

        YUNUS AKGÜN

        18

        BARIŞ ALPER (SALLAI)

        19

        MERTENS

        20

        ICARDI

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