Aslan, Alanya karşısında! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

17. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 39 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi.

Galatasaray geçtiğimiz sezon Alanyaspor'u iki maçta da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.