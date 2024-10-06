"Korkunç canavar başarılı olamadı"



"Nerede kalmıştık?" diyerek konuşmasına başlayan Trump, buraya basit bir mesaj vermeye geldiğini belirterek, "Daha güçlü, onurlu ve birlik içinde kazanmaya çok daha yakınız." ifadelerini kullandı.



"Keskin nişancı korkunç canavardan Tanrı beni korudu ve başarılı olamadı" diyen Trump, "12 hafta önce hepimiz Amerika için bir kurşun göğüsledik." diye konuştu.



Rakiplerinin kendisiyle çok fazla alanda mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı." dedi.