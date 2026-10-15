UEFA Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmasında KuPS Kuopio sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 6 gollü mücadeleyi, Trabzonspor 4-2 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Paul Onuachu, 44'te Muhammed Salah, 47. ve 90+1. dakikalarda ise Franculino kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 54. dakikada Petteri Pennanen ve 90+6'da Gustav Engvall'den geldi.

Ayrıca ev sahibi ekipte 58. dakikada Piotr Parzyszek, penaltı atışında Andre Onana'yı geçemedi.

SALAH'TAN BÜYÜK BAŞARI

Bordo-mavililerin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, ilk golün asistini yaptı. Böylelikle deneyimli oyuncu; Mario Götze ve Cody Gakpo'dan sonra hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi hem de Konferans Ligi maçında gol atan ve asist yapan 3. oyuncu oldu.

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Bu sonucun ardından Trabzonspor turnuvaya galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi. Finlandiya temsilcisi ise ilk haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında KuPS Kuopio deplasmanda Borac Banja Luka'yla karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Hearts'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Salah'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Kreidl ile karşı karşıya kalan Onuachu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

9. dakikada takımını öne geçiren golü atan Onuachu, sakatlanarak yerini Dju'ya bıraktı.

11. dakikada Ozan Tufan'ın sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

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28. dakikada Salah'ın kullandığı serbest atışta Ozan Tufan topu yakın mesafedeki Cenk Özkacar'a indirdi. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Kreidl topa sahip oldu.

35. dakikada Salah'ın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Cenk Özkacar'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Parzyszek'in pasında ceza alanı sol çaprazında yakın mesafeden Kujasalo'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.

41. dakikada Puukko'nun sağdan ortasında yakın mesafede iyi yükselen Parzyszek'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

42. dakikada Armah'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Onana yerden seken topu yatarak kontrol etti.

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44. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı sağ çaprazındaki Aral Şimşir'in şutunda savunmadan dönen topu önünde bulan Salah, meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor üçüncü golünü buldu. Pina'nın şutunda kaleci Kreidl'dan dönen topu altıpas içinde Dju dokunarak filelere gönderdi: 0-3.

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Pennanen'in sol taraftan kullandığı kornerde top, direkt kaleci Onana'nın üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

58. dakikada KuPS Kuopio penaltı kazandı. Eskesen ile ceza alanında girdiği ikili mücadelede Samet Akaydin'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi Ishmael Barbara, penaltı noktasını gösterdi. 59'uncu dakikada Parzyszek'in kullandığı penaltıda, kaleci Onana topu önledi. Dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Kujasalo'nun ceza alanı içinden şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi. Kornerde Kamerunlu kaleci, Parzyszek'in şutunda bir kez daha gol izni vermedi.

90+1. dakikada Trabzonspor, skoru 4-1'e getirdi. Muçi'nin sol taraftan pasında Dju, altıpas içerisinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90+6. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha farkı 2'ye indirdi. Engvall'ın ceza alanı içinden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.