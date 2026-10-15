UEFA Konferans Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BURADA KAZANABİLMEK KOLAY DEĞİLDİ"

Her maç zordur ve her maç önemlidir. Burada kazanabilmek çok kolay değildi. Uzun bir yolculukla buraya geldik, saha ve farklı bir hava durumundayız ama takımımız iyi oynadı. Goller de iyi zamanlarda geldi. 3-0'dan sonra 3-1 oldu ve penaltı oldu. Ondan sonra bize doğru gelişen bir oyun oldu. Rakibimizi de tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. Onları da tebrik etmek istiyorum.

"PENALTI GOL OLSA FARKLI OLABİLİRDİ"

Kadromuzdaki isimleri görünce gerçekten burada önemli kalite var diyorsunuz. Savunma ve hücumda birlikte hareket etmeye, iyi iş çıkarmaya çalışıyoruz. Bireysel kaliteyi görüyorsunuz. Şu anda her şey iyi gidiyor, bizim için mutluluk verici. Ama penaltı gol olsa farklı olabilirdi, bunu da not almamız gerekiyor.

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"ONUACHU'NUN SAKATLIĞI ŞANSSIZ OLDU"

Özellikle Onuachu'dan bahsedecek olursam, çok şanssız oldu. Antrenmanlarda gayet iyi çalışan bir oyuncu. Maça da iyi başlamıştı ve güzel de bir gol attı. Çok şanssız bir sakatlık. Umarım kısa bir sürede geri dönecektir. Sakatlıklar bizim için bahane değil, bahane üretemeyiz. Sakatlıklar başka oyuncular için fırsat. Umarım çok uzun sürmeyecek ve kısa sürede aramıza katılacak.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. İyi bir başlangıç çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Kritik anlar da oldu ama doğru anlarda goller bularak maçı kazandık. 3-0'dan sonra maç bitti sandık. Arkasından bir gol yedik, sonrasında penaltı ve ondan sonra maç bize doğru gelmeye başladı. Mutluyuz. Bugün bahane sayacak olursak, çok fazla bahanemiz vardı ama kazandığımız için mutluyuz. Rakibimiz de iyi mücadele etti, gelecekte de onlara başarılar diliyorum.

"EN ÜST SEVİYEMİZDE DEĞİLİZ"

Biz bir takımız. Takım örneği göstermeye, takım olmaya çalışıyoruz. Milli arada birçok oyuncu milli takımlarına gitti ama biz buna rağmen çalışmalarımıza devam ettik. İyi bir kadromuz var, çok iyi oyuncularımız var ama elbette maçlarda değişiklik yapmanız gerekiyor. Değişen oyuncularla birlikte kadromuz iyi. En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var. Son oynadığımız Samsunspor maçına benzer bir maç oldu. Bugün de ona yakın bir senaryo gelişecekti. Bunun üzerine konuşmamız, çok daha iyiye gitmemiz gerekiyor. En üst seviyemizde değiliz, gelişebileceğimiz çok yön var.

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"YARINDAN İTİBAREN ODAK NOKTAMIZ BEŞİKTAŞ OLACAK"

Bu maçtan dolayı çok yorgunuz. Yarın Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız, o maça odaklanacağız. Bu tür maçlardan da galip gelmek daha fazla özgüvenli olmanızı sağlıyor. Beşiktaş iyi ve güçlü bir takım ama iç sahada oynayacağız. En iyimizi vermeye çalışacağız. Yarından itibaren odak noktamız Beşiktaş maçı olacak.