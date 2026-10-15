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        Haberler Dünya Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı

        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı

        Alman Ekonomik Enstitüsü (IW) raporunda, Almanya'nın Çin ile olan dış ticaret açığının bu yıl ilk kez 100 milyar avroyu aşmasının beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        Almanya'nın Çin'e karşı dış ticaret açığı arttı

        Enstitünün, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ve kilit sektörleri ele alan "Çin ile Rekor Ticari Bilanço Açığı" adlı yeni analiz raporu yayımlandı.

        Raporda, küresel pazarlardaki rekabet dengesinin Alman sanayisinin aleyhine nasıl değiştiği verilerle ortaya konuldu.

        "Almanya, yılın ilk yarısında Çin’e ihraç ettiğinin neredeyse 2,5 katı ithalat yaptı"

        Raporda, 2026'nın ilk yarısında Almanya'nın, Çin’e ihraç ettiğinin neredeyse 2,5 katı ithalat yaptığı, bu eğilimin sürmesi halinde yıllık açığın 100 milyar avroyu aşmasının beklendiği ve bunun 2019'dan bu yana 7 kattan fazla artmış olması anlamına geleceği belirtildi.

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        Alman sanayisinin lokomotifi otomotiv endüstrisinin, Çin karşısında en ağır darbeyi alan sektör olduğu ifade edilen raporda, 2019'da Çin ile olan ticaretinde 23 milyar avronun üzerinde fazla veren Almanya'nın, bu kazancını tamamen kaybettiği kaydedildi.

        Raporda, Çin’e yapılan otomotiv ihracatının 2019'a kıyasla yüzde 50 azaldığı, Çin menşeli araç ve yedek parça ithalatının ise yüzde 475'in üzerinde rekor artış kaydettiği aktarıldı.

        Stratejik sektörler güç kaybediyor

        Raporda, söz konusu ticaret açığındaki büyümenin diğer ana sektörlerde de derinleştiğine işaret edilerek, elektrik endüstrisi ve makine imalatındaki kayıplar dikkati çekti.

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        Toplam ticaret açığı artışının 3'te 1'ini kapsayan elektrik endüstrisinde, batarya ve motor açığının 2019'dan beri 5 kat artarak 24 milyar avroyu aştığı, bilgisayar ve veri cihazlarındaki açığın ise 38 milyar avroya ulaştığı raporda aktarıldı.

        Raporda, makine imalatında ise 2019'daki 10 milyar avroluk dış ticaret fazlasının, bu yıl ilk kez 1 milyar avroluk açığa dönüşmesinin ve sektörün ticaret dengesinin net 11 milyar avro gerilemesinin beklendiği belirtildi.

        "2.0 Çin şoku, sanayimizin üretim merkezini doğrudan vuruyor"

        Kimya, kağıt, cam ve metal gibi enerji yoğun sektörlerin toplam açığa katkısının sadece 4 milyar avroda kaldığına işaret edilen raporda, yüksek enerji maliyetlerinin bu olumsuz tabloda sanıldığı gibi ana unsur olmadığı vurgulandı.

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        Raporda, yaşanan ticari kırılmanın arkasında Pekin'in teknolojik açıdan yükselmesi, devletin büyük sübvansiyonları ve düşük kur politikası gibi sistematik rekabet ihlallerinin yattığı savunuldu.

        "Çin ile Rekor Ticari Bilanço Açığı" raporunda görüşlerine yer verilen IW uzmanı Jürgen Matthes, "2.0 Çin şoku, sanayimizin üretim merkezini doğrudan vuruyor." uyarısında bulundu.

        Almanya'nın acilen adım atması gerektiğini vurgulayan Matthes, "İç reformların yanı sıra hızla uygulanabilecek telafi edici gümrük vergilerine ihtiyacımız var. Avrupa Konseyi, AB Komisyonunu yeni bir ticaret aracı geliştirmeye teşvik etmelidir. Bu korumacılık değil, adil rekabettir." ifadelerini kullandı.

        *Fotoğraf: AP, temsilidir

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