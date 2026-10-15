Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması sırasında salonu terk etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.

Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 7’nci Zirvesi, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ev sahipliğinde düzenlenen CICA 7’nci Zirvesi’ne katılan Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un konuşmasına başlamasının ardından salondan ayrıldı.

Fidan’ın yanı sıra İran, Pakistan, Filistin ve Kuveyt temsilcileri de Herzog’un konuşması sırasında salonu terk etti.