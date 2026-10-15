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        Haberler Televizyon SHOW TV'den 'Cevher' geliyor

        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor

        Başrollerinde Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın yer aldığı, SHOW TV'nin yeni dizisi 'Cevher' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 19:03 Güncelleme:
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        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor

        Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, başrolünde yer aldığı 'Cevher' dizisinde sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğiyle ezberleri bozmaya gelen 'Cevher' karakterine hayat verecek. Dizinin erkek başrolünde ise disiplinli komiser 'Mert Kara' karakteriyle Ertan Saban yer alacak. Dünya çapında büyük ilgi gören Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın uyarlaması olarak SHOW TV'de ekrana gelecek olan dizi farklı dünyaların kesiştiği sürükleyici bir hikâyeyi ekrana taşıyacak.

        SHOW TV'nin, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Burcu Yılmaz'ın kaleme aldığı yeni dizisi 'Cevher', izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

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        160 IQ'ya sahip, üç çocuk annesi Cevher'in hayatı, bir cinayet dosyasındaki kritik ayrıntıyı fark etmesiyle değişir. Sıra dışı zekâsıyla disiplinli komiser Mert Kara'nın yoluna çıkan Cevher, karmaşık suçları çözerken kendi geçmişinin sırlarıyla da yüzleşir.

        'Cevher', mizahı, gizemi, duyguyu ve heyecanı bir araya getiren hikâyesiyle çok yakında SHOW TV’de!

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        #show tv
        #Cevher
        #Elçin Sangu
        #Ertan Saban
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