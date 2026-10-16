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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Vincenzo Italiano: Çok zor bir deplasmanda kazandık!

        Vincenzo Italiano: Çok zor bir deplasmanda kazandık!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:46 Güncelleme:
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        "Çok zor bir deplasmanda kazandık!"

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HARİKA PERFORMANS GÖSTERDİK"

        Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum.

        "2 GALİBİYET İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler.

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        "ORKUN UMARIM YAKINDA DÖNER"

        Orkun için çok üzgünüm, umarım yakında döner. Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında kötü hissetti. Doğal olarak risk almak istemedik. Konuştum, hızlı geçebileceğini söyledi. Bakacağız. Herkese yüzde yüz ihtiyacımız var. Önümüzde zorlu maçlar var ve sıkışık takvim var. Bir parantez açmak istiyorum. Bugün az oynayan oyuncular kendilerini gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum. Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor.

        "TARAFTARLARA EN İYİSİNİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

        Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum.

        "ÇOK ZOR BİR DEPLASMANDA KAZANDIK"

        Avrupa'da olduğumuz yerden memnunum. Önümüzde 6 maç var. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Bugün çok zor bir deplasmanda kazandık. Çok iyi bir takıma karşı kazandık. 3 tane az süre alan oyuncuyla oynadık, onlar da iyi iş çıkardık. Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorduk. Burada kazandığımız özgüven de çok işimize yarayacak. Trabzonspor'a karşı zor bir deplasmana gidiyoruz ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. 3 puan çok önemli ve herkesin performansından çok mutluyum.

        "BİR ÜST TURA ÇIKMAK İSTİYORUZ"

        Biz gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız. Biz üst tura çıkmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız bunun için. Üst tura çıkmamız gerekiyor çünkü buraya gelmek için çok uğraştık. Bugünkü oyundan çok memnunum. Hep böyle olursak üst tura çıkabiliriz. Bunun da sözünü veriyorum. Bence iyi bir iş çıkaracağız bu sene Avrupa'da.

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        #Vincenzo Italiano
        #beşiktaş
        #Hoffenheim
        #Avrupa Ligi
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