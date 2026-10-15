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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin: 74 - Partizan: 65 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 74 - Partizan: 65 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti. Karşılaşmayı 14 blokla tamamlayan Sarı Lacivertliler, EuroLeague rekorunu kırma başarısına imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin, Partizan'ı devirdi!

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 6. haftasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.

        Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 3. yenilgisini yaşadı.

        Sarı Lacivertliler, Partizan'a karşı yaptığı 14 blokla EuroLeague rekorunu kırdı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)

        Fenerbahçe Tarfin: Forrest 5, Horton-Tucker 14, Shields 17, Key 5, Sertaç Şanlı 2, Larkin 3, Bingham 4, Baldwin 11, Melli 2, Juzang, Clyburn 11

        Partizan: Jones 6, Thompson 13, Stevens 12, Tanaskovic 6, Jekiri 2, Allman 7, Vildoza 5, Hayes 12, Lakic, Pajola, Lauvergne 2, Sy

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        1. Periyot: 12-19

        Devre: 25-28

        3. Periyot: 59-44

        4. Periyot: 74-65

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