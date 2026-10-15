İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:

Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Sapanca Feyziye mahallesinde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bina yıkılmış olup herhangi can kaybı bulunmaktadır. Devletimiz süreci hem merkez hem sahadan koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da AFAD üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır.

"TAHLİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'da yapılmış. İhbarlardan doğrulanan 7 bin 456 laya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.

İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde 58 bin 85 bin personel görev yapmaktadır. AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiştir. 22 personel ile vatadaşlarımıza 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir. Bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı hususlara dikkat etmelerini istirham ediyorum.

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"AKINTILARDAN YÜRÜYEREK GEÇİLMEYE ÇALIŞILMAMALIDIR"

Sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalıdır. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Aydınlatma için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalıdır.

Güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere dönülmemelidir. Hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan yapılara girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli. Fare ve haşere gibi risklere karşı dikkatli olunmalı. İçme suyundan emin olunamıyorsa ambalajlı ve pet sular tercih edilmelidir. Yaşlı, çocuk, engelli vatandaşlarımızın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.

İnsan hayatı herşeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumların açıklamaları ve yönlendirmelerini hassasiyetle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bugün günboyu AFAD Başkanımızla sarı ve turuncu uyarı verilen çalışmaları valilerimizle koordine ettik. Yarın İstanbul'da sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.