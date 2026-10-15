Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da son durum hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı. Çiftçi "Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları:

        Toplamda 6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı. İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi aranıyor. Arama ve kurtarma ekiplerimiz 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürmektedir. Sapanca Feyziye mahallesinde dere kenarında tedbir amaçlı boşaltılan bina yıkılmış olup herhangi can kaybı bulunmaktadır. Devletimiz süreci hem merkez hem sahadan koordine etmektedir. AFAD Başkanlığımız İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da AFAD üzerinden valilerimiz koordinasyonu sağlamaktadır.

        "TAHLİYE İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR"

        Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12 bin 372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9 bin 755'i İstanbul'da yapılmış. İhbarlardan doğrulanan 7 bin 456 laya ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etmiştir. Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. İstanbul genelinde mahsur kalan 3 bin 55 vatandaşımız kurtarılmış, barınma talebi olan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiştir.

        İstanbul'da toplam 46 bin 597 personel, ülke genelinde 58 bin 85 bin personel görev yapmaktadır. AFAD 1000 gönüllümüzü de sahaya yönlendirmiştir. 22 personel ile vatadaşlarımıza 9 bin 185 adet gıda malzemesi dağıtılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır. Ekiplerimiz olası yeni gelişmelere karşı 24 saat teyakkuz halinde koordinasyonu sürdürmektedir. Bizlerin en büyük önceliği vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızdan bazı hususlara dikkat etmelerini istirham ediyorum.

        REKLAM

        "AKINTILARDAN YÜRÜYEREK GEÇİLMEYE ÇALIŞILMAMALIDIR"

        Sel tehlikesi ile karşılaşıldığında sakin olunmalı, dere yatakları vakit kaybetmeden terk edilmelidir. Sel suları ve akıntılardan yürüyerek geçilmeye çalışılmamalıdır. Araç kullanan vatandaşlarımız suyla kaplanmış yollara kesinlikle girmemeli, sel sularının bulunduğu güzergahlardan ilerlemeye çalışmamalıdır. Suyla temas etmiş olabilecek kopuk elektrik hatlarından uzak durulmalıdır. Aydınlatma için pilli fenerler tercih edilmelidir. Binaların emniyet ve istinat duvarlarından uzak durulmalıdır.

        Güvenli olduğu açıklanmadan tahliye edilen evlere dönülmemelidir. Hasarlar dikkate alınmalı, çevresinde su birikintisi bulunan yapılara girilmemelidir. Kopmuş elektrik kablolarına temas edilmemeli. Fare ve haşere gibi risklere karşı dikkatli olunmalı. İçme suyundan emin olunamıyorsa ambalajlı ve pet sular tercih edilmelidir. Yaşlı, çocuk, engelli vatandaşlarımızın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır.

        İnsan hayatı herşeyden kıymetlidir. Önceliğimiz tek bir vatandaşımızın dahi can güvenliğini tehlikeye atmamak olmalıdır. Vatandaşlarımızdan yetkili kurumların açıklamaları ve yönlendirmelerini hassasiyetle riayet etmelerini önemle rica ediyorum. Zamanında alınan tedbir hayat kurtarır. Bugün günboyu AFAD Başkanımızla sarı ve turuncu uyarı verilen çalışmaları valilerimizle koordine ettik. Yarın İstanbul'da sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında, "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" diyen Erdoğan, " AFAD başta olmak üzer...
        #Murat Kurum
        #istanbul
        #son dakika
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        "6 vatandaşımız için kayıp ihbarı yapıldı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Putin'den Ukrayna'ya: Sonuçlarını düşünmeliydiler
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi