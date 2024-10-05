Kahramanmaraş’ta bir kadın pompalı tüfekle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ni bastı

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre Onikişubat ilçesinde yer alan Kadın Doğum ve Çocuk Hastane sine gelen ismi açıklanmayan bir kadın, elindeki pompalı tüfek le korku da olanların yaşanmasına neden oldu. Hastane personelin ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli kadın kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan kadın sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili geniş yaptığı soruşturma başlatıldı.

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