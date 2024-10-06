Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların da Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydediliyor. REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 28° Ankara Kısmen Güneşli 29° İzmir Parçalı bulutlu 30° Antalya Kısmen Güneşli 28° Trabzon Güneşli 27° Bursa Kısmen Güneşli 28° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 31° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Güneşli 24°