İki bölge dışında her yer güneşli!
Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminine göre bugün sadece Ege'nin kuzeyi ile Trakya bölgesinde yağış bekleniyor. Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile İzmir’in kuzey kesimleri ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların da Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının ise batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA