Jennifer Meyer'in nikahını eski eşi Tobey Maguire kıydı

Üç yıllık birlikteliğin ardından Jennifer Meyer ve Geoff Ogunlesi, aralarında Jeff Bezos, Lauren Sanchez, Leonardo DiCaprio ve Courteney Cox'un da bulunduğu yıldızlarla dolu törenle evlendi.

Çiftin hafta sonu Hawaii'de gerçekleşen düğününün en büyük sürprizi ise gelinin eski eşi, 'Örümcek Adam' oyuncusu Tobey Maguire'nin de davetliler arasında yer almasıydı.

Jennifer Meyer ve Geoff Ogunlesi

49 yaşındaki mücevher tasarımcısı Meyer ve 34 yaşındaki Ogunlesi, okyanus kıyısındaki düğünlerinde, Tobey Maguire'nin nikah memurluğu yapmasıyla birbirlerine "Evet" dedi.

2007 ile 2020 yılları arasında evli olan Jennifer Meyer ve Tobey Maguire'nin bu birliktelikten iki çocuğu bulunuyor. Maguire, ayrılık sonrası da eski eşiyle aralarının iyi olduğunu kanıtlarcasına nikah törenini yönetti.

Tobey Maguire

ÜÇ ÇOCUĞU DA DÜĞÜNDEYDİ

Maguire, önceden hazırlanmış açıklamaları neşeyle okurken, eski eşi de yeni kocası Geoff Ogunlesi'yi öperek sevgisini gösterdi.

Jennifer Meyer ve Geoff Ogunlesi'nin mayıs ayında dünyaya gelen kızı da, Meyer'in eski eşi Tobey Maguire'den olan, 19 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğu da düğündeydi.

Jennifer Meyer ve Tobey Maguire 2007-2020 yılları arasında evliydi

Meyers ve Ogunlesi'nin aşk hikayesi, ilk kez birlikte anıldıkları 2023 yılına kadar uzanıyor. 2024 yılında nişanlandılar ve mayıs ayında ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.

Ogunlesi varlıklı bir aileden geliyor; babası Nijeryalı avukat ve yatırım bankacısı Adebayo Ogunlesi. Ailenin net servetinin 2,3 milyar dolar olduğu biliniyor.

Tobey Maguire 2013 yapımı 'Muhteşem Gatsby' filminde de oynamıştı

Geoff Ogunlesi, aynı zamanda bir müzik yönetim şirketi olan Ogunlesi Group'un kurucusu ve CEO'su.

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Jennifer Meyer'in üçüncü, Geoff Ogunlesi ile ilk çocuğu mayıs ayında dünyaya geldi

Jennifer Meyer de NBC Universal'ın eski başkan yardımcısı, Universal Studios'un eski başkanı ve CEO'su Ronald Meyer'in kızı.