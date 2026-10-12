ABD Başkanı Trump, eski gelini olan Atina Büyükelçisi'ni görevden alacak mı?

ABD Başkan Donald Trump, uygunsuz davranış iddialarını içeren bir dizi haberin ardından Kimberly Guilfoyle'u ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi görevinden alıp almama konusunu değerlendiriyor.

Trump; en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile dört yıl nişanlı kalan Guilfoyle'un, büyükelçi sıfatıyla pahalı hediyeler kabul ettiği ve görevi henüz Senato tarafından onaylanmadan önce yönetimdeki isimlere erişim sağlama karşılığında para talep ettiği yönündeki iddiaları takip ediyor.

Bu haberler, özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Akropolis'te Batı demokrasisi üzerine önemli bir konuşma yapmak üzere Atina'yı ziyaret ettiği bir sırada ortaya çıkması nedeniyle üst düzey yönetim yetkililerini rahatsız etti.

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Söz konusu kaynak, Trump'ın Guilfoyle'u görevden alıp almama konusunda yakında bir karar vermesinin beklendiğini belirtti. Başkan, iddialarla ilgili sorular üzerine Guilfoyle'u savunacak bir açıklamada bulunmadı ve şunları söyledi:

"Daha yeni duydum. Çok yazık. Yani, bilmiyorum. Konu hakkında sadece biraz bilgi edindim. Çok fazla detay bilmiyorum ama kendisi her zaman çok iyi biriydi."

"Kredi kartı için 100 bin dolar istedi"

Eski bir Trump bağışçısı olan Eric Deters, Guilfoyle'un Senato onay sürecinden önceki günlerde kendisine bir mesaj göndererek, kredi kartının borcunu ödemek üzere 100.000 dolar havale etmesini istediğini söyledi. Deters, o sırada elinde yeterli nakit bulunmadığını belirterek nihayetinde Guilfoyle'a parayı göndermedi.

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Büyükelçinin avukatı, Guilfoyle'un mesajların gerçekliğini kabul etmediğini belirtti.

Konuya vakıf bir kaynağın belirttiğine göre Guilfoyle, geçen hafta yönetim yetkililerine söz konusu mesajları kendisinin göndermediğini söyledi.

Guilfoyle, Trump ailesiyle yakın ilişkisini sürdürdü. Donald Trump Jr. ile ilişkisi sona erdikten sonra, kendisine Yunanistan'da oldukça cazip bir görev verildi.

Başkan ve oğlunun yakın çevresindekiler, bu durumun utanç verici olduğunu düşündüklerini belirttiler; ancak Guilfoyle için herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değil. Trump, yakın çevresindeki kişilerin kendisiyle olan ilişkilerini maddi çıkar sağlamak amacıyla kullanmalarından hoşlanmadığını birçok kez belirtmişti.