İstanbul'da gri örtü! Hava kalitesi hassas seviyede!

İstanbul'da etkili olan puslu hava, kentin siluetini gri bir örtünün arkasında bıraktı. Dronla kaydedilen görüntülerde tarihi yapılar, yüksek katlı binalar ve deniz trafiğinin bulunduğu alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.

İHA'nın haberine göre İBB hava kalitesi izleme istasyonlarının açıkladığı verilerde ise bazı bölgelerde hava kalitesi indeksinin hassas seviyeye ulaştığı, birçok noktada orta seviyede ölçüm yapıldığı belirlendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde kaydedilen dron görüntülerinde kentin üzerine yayılan puslu tabaka dikkat çekti. Tarihi Yarımada'dan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir siluetinde bazı yapılar pusun arkasında güçlükle seçilirken, Marmara Denizi ve Boğaz çevresindeki manzara da gri görünümüyle öne çıktı. Görüntüler, sabah saatlerinde kent atmosferinde oluşan puslu görünümü gözler önüne serdi.

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KAĞITHANE VE ESENLER ÖNE ÇIKTI

İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07.00 itibarıyla yayımlanan verilere göre Kağıthane istasyonunda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonun da hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Yenibosna'da indeks 100, Sancaktepe'de 93, D-100 istasyonunda 91 ve Selimiye'de 89 olarak kaydedildi. Bu istasyonlarda hava kalitesi orta seviyede sınıflandırıldı.

Aynı saat diliminde Aksaray'da 82, Tuzla'da 75, Bağcılar'da 67 ve Avcılar'da 64 indeks değeri ölçüldü. Buna karşılık Büyükada'da 49, Arnavutköy'de 48, Beşiktaş'ta 46 ve Beylikdüzü'nde 42 değerleri kaydedilerek hava kalitesi iyi kategorisinde yer aldı. Ölçümler, hava kalitesinin İstanbul genelinde bölgeden bölgeye değiştiğini ortaya koydu.

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PARTİKÜL MADDE VE EGZOZ KAYNAKLI KİRLETİCİLER TAKİP EDİLİYOR

İBB'nin izleme sisteminde partikül madde (PM10), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2), karbonmonoksit (CO) ve ozon (O3) gibi kirleticiler takip ediliyor. Ölçüm sonuçları istasyonlara göre farklılık gösterirken, bazı noktalarda PM10 ve NO2 değerleri dikkat çekti. İBB'nin hava kalitesi izleme ağı, kirleticilerin yanı sıra sıcaklık, nem, rüzgar hızı ve rüzgar yönü gibi meteorolojik parametreleri de ölçüyor. Bu veriler, hava kalitesinin değerlendirilmesinde ve bölgeler arasındaki farklılıkların anlaşılmasında kullanılıyor.

Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması önem taşıyor. Özellikle hava kirliliğine duyarlı kişilerin, bulundukları bölgedeki güncel ölçümleri takip etmeleri ve olumsuz şartlarda yoğun fiziksel aktiviteyi sınırlandırmaları öneriliyor.