Üsküdar'da yol çöktü! 3 katlı bina boşaltıldı

Olay, gece saatlerinde Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde temel kazısı yapılan inşaatın bitişiğindeki yolda çökme meydana geldi. Bu sırada ana su boru hattı patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler çevrede tedbir alırken, sokağa akan su İSKİ ekipleri tarafından kesildi. Ayrıca yolun kenarında bulunan 3 katlı bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Sokak zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.